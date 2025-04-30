Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,94 puan ve yüzde 0,83 azalışla 9.147,9 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 36,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,34 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,76 ile ulaştırma oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de büyüme ve ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.