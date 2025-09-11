Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, holding çatısı altında bulunan 121 şirkete el konuldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kontrolüne devredilen şirketler arasında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi televizyon kanalları da yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkileriyle bilinen eski Milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in geçtiğimiz hafta HT Spor'daki görevinden ayrılması dikkat çekti.

OPERASYONU ÖNCEDEN Mİ HABER ALDI?



Dilmen, 5 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "HT Spor’daki yolculuğum bugün itibarıyla sona eriyor. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm yayın arkadaşlarıma, emeği geçen herkese ve en önemlisi bizi izleyen, takip eden değerli seyircilerimize içtenlikle teşekkür ederim." ifadelerini kullanırken, ayrılık açıklamasından 6 gün sonra HT Spor'a yönelik düzenlenen operasyon 'Dilmen operasyon haberini önceden mi öğrendi?" sorularını akıllara getirdi.



AKP'YE DESTEĞİ İLE BİLİNİYOR



Rıdvan Dilmen, uzun yıllardır AKP iktidarına ve Erdoğan’a olan desteğiyle biliniyor. 2017 Başkanlık Referandumu öncesi “Güçlü bir Türkiye için ben de evet diyorum” diyen isimler arasında Rıdvan Dilmen de bulunuyordu.