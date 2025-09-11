Tekfen Holding, Can Holding'e yönelik operasyonlarının ardından borsada hisseleri sert düştü. Holding, operasyonla ilgili açıklama yaptı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"11.09.2025 günü sabah 08:00 sularında basın yayın organlarında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Can Holding ve bünyesindeki 121 şirketin malvarlığı değerlerine el konularak TMSF'nin kayyum olarak atandığı; ilgililer hakkında adli tedbir kararı verildiği ve bu konuda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca basın açıklaması yapıldığı konusundaki haber ve gelişmelerden bilgi edinilmiştir.

Son durum itibariyle Şirketimiz sermayesi içinde Can Grubu şirketlerinden Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'nin yüzde 11.36; MCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin yüzde 4.48, KCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin yüzde 1.72 oranında payları olup, Can Grubu şirketlerinin Şirketimiz sermayesindeki pay oranları toplamı yüzde 17.56'dır.

Açıklamamız saati itibariyle; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yukarıdaki basın açıklaması kapsamında söz konusu hisselere veya Şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimizin, yürütülen soruşturma kapsamında yer aldığına dair herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır."

HİSSELERİ BORSADA ÇAKILDI

Tekfen hisseleri operasyon haberlerinin ardından yüzde 10'a yakın geriledi. Ichimoku bulutu ise sert şekilde çakıldığı ve düşüşlerin devam edebileceği sinyali veriyor.

Dünü 91,40 seviyesinde tamamlayan şirket operasyonların ardından 82,40 seviyesine kadar geriledi. Şirketin 4 saatlik grafiği incelendiğinde; hacimde satışların hız kazanırken GAP'lerin meydana geldiği görülüyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR