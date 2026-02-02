AKP'li isimlerin emeklilere yönelik "gariban", "şov yapıyorlar", "500 bin lira ile geçinemiyorum", "Gabar'dan petrol çıkınca" şeklindeki açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

Tepki çeken açıklamaların ardından AKP'ye yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma'nın son anketi de ortaya çıktı.

Buna göre 20 bin liraya mahkum edilen emeklinin oylarında "değişim" gözlendi; muhalif partilerin yükselişi dikkat çekti.

Söz konusu anketle emeklinin siyasi tercihindeki değişimi Sözcü TV'de 'İçimizden Biri' programında Ekrem Açıkel karşılaştırdı.

EMEKLİNİN YOĞUN OLDUĞU İLLERDE DURUM NASILDI?

Emeklilerin yoğun yaşadığı Sinop, Amasya, Balıkesir, Çorum, Tokat, Trabzon'da AKP 2023 seçimlerinde 1'inci parti olarak çıkmıştı.

Ancak ORC'nin 22 Ocak'ta 1000'in üzerinde emekliyle yaptığı ankette oy tercihlerinde CHP'ye doğru bir kayma olduğu görüldü.

EMEKLİ AKP'YE 'HAYIR' DEDİ

Ankette CHP yüzde 34,7 oy oranıyla birinci parti olurken AKP yüzde 28,2'de kaldı; İki parti arasındaki fark yüzde 6'yı geçti.

İki partinin ardından sırasıyla MHP yüzde 6,8 ile üçüncü, DEM Parti 6,1 ile dörtdüncü oldu.

İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 5,1 olurken, Zafer Partisi'ni tercih eden emeklilerin oranı 3,5 olarak gerçekleşti. Yeniden Refah Partisi'nin oranı ise yüzde 3,2 oldu.

AKP'Lİ İSİMLERİN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Son dönemde AKP'li bazı isimlerin emeklilere yönelik yaptığı açıklamalar da şöyle oldu:

Özlem Zengin, "Gariban emekliler" çıkışı yapmış ve Meclis'te emekli protestosu yapan CHP'lileri "Şov yapmakla" suçlamıştı.

CHP'den AKP'ye geçen Hasan Ufuk Çakır ise "Emekli maaşı diye tepinip duruyorlar, sen İsviçre’de yaşamıyorsun" çıkışıyla tepkileri üzerine çekmişti.

Taktığı kol saatiyle gündem olan Bahadır Yenişehirlioğlu da "Emekli maaşı üzerinden kimse şov yapmasın" sözleriyle yankı uyandırmıştı.

AKP'nin Tekirdağ vekili ve aynı zamanda aile şirketi de olan Mestan Özcan, "500 bin liralık milletvekili maaşı ile geçinemediğini" savunmuş ve eleştiriler sonrası suçu medyada bulmuştu.

Son olarak ise AKP'nin ağır toplarından Emin Akbaşoğlu "Gabar’daki günlük 80 bin varillik petrol ile dışarı giden para ülkede kalacak, emeklilere refah olarak yansıtılacak" demişti.