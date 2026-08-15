Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Elverişsiz şartlar nedeniyle kentteki tüm plajlarda ve sahillerde bugün denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Elverişsiz şartlar nedeniyle kentteki tüm plajlarda ve sahillerde bugün denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.