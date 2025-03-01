Ordu'nun Ünye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, markete daldı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi, Ayanikola mevkisinde seyir halinde bulunan Mevlüt Kuru idaresindeki 52 LG 407 plakalı otomobil, önünde yavaşlayan araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak markete daldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucu sürücü Mevlüt Kuru ve eşi Fatma Kuru ile Kübra Koç yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.