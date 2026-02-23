Danıştay, kamuoyunda “104 Amiral Bildirisi” olarak bilinen açıklamaya imza atan emekli bir tuğamiralin orduevi ve askeri sosyal tesislere girişinin iptali istemini reddetti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

“Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan emekli tuğamirale, TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664/4-ç maddesi uyarınca 5 yıl süreyle sosyal tesislere giriş yasağı uygulamıştı. T24’te yer alan habere göre, emekli tuğamiral, düzenlemenin kanuni dayanağının bulunmadığını belirterek, yönetmelik hükmünün iptalini talep etti.

Danıştay Onikinci Dairesi, kararın, TSK İç Hizmet Yönetmeliğine göre çıkarıldığını ve üst hukuk normlarına aykırılık taşımadığını belirtti. Oy çokluğuyla alınan kararda, davacının eyleminin düzenlemede öngörülen fiillerle uyumlu olduğu sonucuna vararak 5 yıllık yasağa ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.

Bir tişört giydi yasaklar geldi

28 Şubat kumpas davasında 14 ay tutuklu kalan emekli Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, Anıtkabir’deki etkinlikte “Sözde Terörsüz Türkiye’ye hayır” yazılı forma giydi. Süreç aleyhinde açıklama yaptı, kaydını sosyal medya hesabı ile WhatsApp grubunda yayımladı. Bunun üzerine Bacanlı’nın orduevlerine girişi yasaklandı, açıklaması WhatsApp grubundan kaldırıldı.