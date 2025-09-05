Yukarı Zaferiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Keşan Subay Orduevi yatakhanesinde, saat 02.00 civarında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Bina tahliye edilirken, olay yerine polis, itfaiye, TREDAŞ, GAZDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 16 asker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Orduevinin bulunduğu cadde, polis tarafından güvenlik amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.Kaymakam Aziz Mercan, yangının muhtemelen elektrik kontağından kaynaklandığını, konunun araştırıldığını ifade etti.

'UCUZ ATLATTIK'

Mercan, “Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu ve 16 askerimiz dumandan etkilendi. Hastanede tedavileri yapıldı ve sabaha karşı hepsi taburcu oldu. Yangının sebebi araştırılıyor, büyük ihtimalle elektrik kontağı. Çok şükür can kaybı olmadı, olayı ucuz atlattık. Konuyu yakından takip ediyoruz” dedi.