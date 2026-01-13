CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, “Emekli askerlerin en ufak bir eleştirisi dahi, orduevi giriş yasağı ile bastırılmaya çalışılıyor. Bu kararlarda belli bir kriter de yok.

ONUR KIRICI

Mahkemeler yasak kararlarını iptal ediyor ancak yeniden aynı yasak getirilip yargı kararları işlevsiz bırakılıyor” dedi. TSK komuta kademesinin, emekli askeri personelin görüş ve eleştirilerinden faydalanması gerektiğini belirten Bağcıoğlu, “Bu kararlarla emekli personelin eleştiri yapmasının istenmediği algısı oluşmaktadır. Yasak kararı orduevi kapısında öğrenilmektedir. Bu da personelin onurunun kırılmasına ve kişilerin peşinen suçlu ilan edilmesine neden olmaktadır.”

Bağcıoğlu, emekli askeri personelin orduevi ve TSK sosyal tesislerine girişlerinin ancak “Askerlik onur ve haysiyetine aykırı fiiller, irticai, bölücü, yıkıcı faaliyet, siyasi konuşma ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından oluşturulan bir heyet kararı ile belli sürelerle yasaklanabileceğini” de söyledi.