PKK kamplarındaki görüntüleri ortaya çıkan ve 2022’ de dokunulmazlığı AKP ve MHP oylarıyla kaldırılan HDP eski Milletvekili Semra Güzel’in tahliyesinin gerekçesinde “Adli kontrol tedbirlerinin ölçülü olacağı’’ kanaatine varıldı.

Güzel, ‘’Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmıştı. Öte yandan son yıllarda sosyal medya paylaşımı nedeniyle gençler tutuklanıyor. Temmuz ayında ODTÜ Kimya Bölümü öğrencisi Eylül Dumanlı, Antalya’da tutuklandı. 2 çocuk annesi kadın attığı tweet nedeniyle, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı. Gazeteci Fatih Altaylı, Hakan Aygün gibi isimler de yaptıkları paylaşım ve ekranlardaki sözleri nedeniyle tutuklandı.

Özdağ isyan etti

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da Güzel ve “Terörsüz Türkiye” açıklamaları nedeniyle tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller’i paylaşarak, “Türk Milleti bu ‘ruh’suzluğu sandığa gömecek” dedi.