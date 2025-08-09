PKK’nın silah bırakma süreci kapsamında Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplandı. Komisyonun ikinci toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın üyelere sunum yaptı.

KARAR: TAM KAPALILIK

Yaklaşık 5 saat süren toplantıda, komisyona başkanlık eden Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasında, toplantıların gizli yapılmasını oylamaya sundu. Üyeler oy birliğiyle gizlilik kararı aldı. Bu bilgiler ve tutanaklar 10 yıl süreyle ‘’sır’’ olarak kalacak ve açıklanmayacak.

Basına da kapalı yapılan toplantıyı, milletvekilleri ve ilgili bürokratlar dışında kimse izleyemedi. Vatandaş bu gizlilik nedeniyle 50 yıldır ülkeyi acılara boğan PKK terörü konusunda atılacak adımları öğrenemeyecek.

İmralı ve Kandil ise komisyonda bulunan DEM milletvekilleri aracılığı ile gelişmelerden haberdar olma ihtimali var. Halktan gizlenen ‘sır’ bilgilerin Kan dil ve İmralı’ya gitme endişesi var.

DEM'Lİ 4 MİLLETVEKİLİ VAR

Komisyonda DEM Parti 4 milletvekili ile temsil ediliyor: Gülistan Koçyiğit (Kars), Meral Danış Beştaş (Erzurum), Hakkı Saruhan Oluç (Antalya) ve Cengiz Çiçek (İstanbul) toplantıya katıldılar. DEM’li 4 milletvekili komisyonda verilen tüm gizli, bilgilere vakıf oldular.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 12 AĞUSTOS'TA

Öte yandan komisyon çalışmalarına yönelik önerilerin alınmak üzere üçüncü toplantının, 12 Ağustos Salı günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda yapılması kararlaştırıldı.