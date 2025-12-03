Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine Beşağaç Köyü’nde tarladan dönen aralarında sivil vatandaşlar ile köy korucularının bulunduğu minibüsü tarayarak 12 kişiyi öldüren PKK’lı terörist Masiro kod adı Bedirhan Abo’nun öldürüldüğü ortaya çıktı.

Abo, 27 Mayıs 2020’de Irak’ın kuzeyinde düzenlenen SİHA operasyonunda öldürülmüş. Ölümü 5 yıl gizlenen bu terörist de İçişleri Bakanlığı’nın 20 milyon lira para ödüllü listesindeydi.

Ölümü gizlenen bir diğer teröristin ise PKK’nın sözde Merkez Komite üyesi Sabri Tendürek kod adlı Fethi Şarlatan olduğu ortaya çıktı. Şarlatan, 18 Mayıs 2016’da öldürüldü, örgüt içinde moral ve motivasyon bozukluğu olmasın diye bu ölüm 9 yıl boyunca sır gibi saklandı.

Çözüm süreciyle birlikte öldürüldüğünü duyurdu. Şarlatan da 205 kişinin ölümünden dolayı hakkında arama kararı bulunan terörist İçişleri Bakanlığının da 20 milyon lira para ödüllü kırmızı listesindeydi.