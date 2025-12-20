Süper Lig’in 17’nci haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Orhan Ak, “Çok üzgünüz. Maalesef bugün istediğimiz gibi bir sonuç olmadı. Oyun da olmadı bizim için. Fenerbahçe'nin çok yoğun baskısı ve coşkusu olacağını biliyorduk. Maalesef çok doğru oynayamadık ve golü bulduktan sonra daha da coşkuyu yakaladılar. Daha da farklı pozisyonlar bulmaya başladılar. İlk yarı tamamen oyunu tuttular diyebilirim. Fenerbahçe de devamlı momentumu yakalayıp üzerimize geldi. Devre arası biraz daha özgüvenli oynamamız gerektiğini, daha çok topa sahip olmamız gerektiğini, daha doğru çıkışlar yapmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı aslında onu biraz sergiledik. Oyuna iyi başladık. Biraz da belki Fenerbahçe'nin statüsünden dolayı biraz daha bizi beklediler. Birkaç pozisyon yakaladık ama yine de baktığımız zaman Fenerbahçe maçı hak etti. Kazandı. Tebrik ediyoruz” yorumlarında bulundu.

"GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerine değinen Orhan Ak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Maddi, manevi ciddi belirsizlikler var. Kulüp olarak üst planlamayı yapmak zorundayız. Kulübün çok ciddi maddi ve manevi sorunları var. Görünen kısımları var, görünmeyen kısımlar var. Bunları kendi içimizde yaşıyoruz. Oyuncu grubu ciddi bir mücadele veriyor. Fatih Başkan da tek başına mücadele ediyor bu süreçte. Bu her kulübün yaşayabileceği sıkıntılar değil. Biz tamamen sahaya odaklanmaya çalışıyoruz. Ama bazı fedakarlıkların da yapılması gerekiyor. Çünkü sürdürülebilir bir şey olunması için o da gerçekçi olması lazım. Hepimiz gelip geçiciyiz. Ama kulüpler kalıcı. Burada çok doğru bir planlama yapıp bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Aynı şeyi tekrar ederseniz yakalamak çok zor. Ama Süper Lig burası. Ciddi bir kadronuzun olması gerekiyor. Hatta bu kadronun üzerine daha fazla takviyeler yapıp yarışmanız lazım. Bunların hepsinin eksilerini ve artılarını plan yapmanız lazım. Uzun vadeli bir plan için. Şu an küme düşme hattındayız. Gemiyi limana yanaştırmak için her şeyi yaptık. Hem ekip hem de oyuncu olarak bütün fedakarlıkları yaptık. Kolay değil. Bugün baktığınız zaman rakiplerimizin transfer yapacak güçleri var. Şu an Karagümrük, Kayseri, Kasımpaşa gibi rakiplerimiz belli. Onlarla yarışmak için daha ciddi, daha net kadrolar oluşturmamız lazım. Bu da maddi güçle alakalı. Bu gücümüzün olmasa gerekiyor. Ama şu an kulüp çok ciddi bir süreçten geçti. Onu biz her şeyiyle hissediyoruz. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. Bir sürü parametresi var. Performansı belirleyen çevresel faktörler var. Bunu da biz şu an yaşıyoruz. Özellikle son iki hafta o motivasyonu ve konsantrasyonu taşıyamadık. Yaklaşık 2 ay 5 gün oldu biz geleli. Kasımpaşa maçıyla beraber iyi bir çıkış ve oyun anlamında iyi işler yaptık. Zaman zaman skorlar aldık. Zaman zaman oyunun karşılığını alamadık. Ama son iki hafta bunun tamamen o motivasyonu ve konsantrasyonu odaklanmalarda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun tespitini yapıp buradan doğru çıkmak lazım.”