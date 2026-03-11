Futbol çoğu zaman zaferlerin, kupaların ve sevinç gözyaşlarının sahnesidir. Ancak Trabzonspor cephesinden gelen acı haber, yeşil sahaların bazen ne kadar ağır trajedilere tanıklık edebildiğini bir kez daha hatırlattı.

Trabzonspor’da Fatih Tekke’nin yardımcılığını yapan Orhan Kaynak’ın (56) görev başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi yalnızca bir spor insanının vedası değil; Türk futbol tarihinin en çarpıcı ve en acı aile hikayelerinden birinin de son sayfası oldu.

ADANA’DAN YEŞİL SAHALARA UZANAN BİR FUTBOL HANEDANI

Kaynak ailesinin hikayesi Adana’da başlıyor. Sekiz çocuklu bir ailenin fertleri olan Kaynak kardeşlerin yedisi futbolla ilgilendi; altısı ise profesyonel kariyere adım attı: Reşit Kaynak, Kayhan Kaynak, İrfan Kaynak, İlhan Kaynak, Ayhan Kaynak ve Orhan Kaynak.

Altyapıda Adanaspor’da yetişen kardeşler, ilerleyen yıllarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi Türk futbolunun dev kulüplerinin formalarını giydi. Aynı aileden altı profesyonel futbolcunun çıkması, dünya futbolunda dahi nadir görülen bir tabloydu.

Ancak bu başarı hikayesinin üzerinde yıllarca dolaşan karanlık bir gölge vardı: Ailenin kuşaktan kuşağa taşınan genetik kalp rahatsızlığı.

BİR AİLENİN KALP AĞRISI: PEŞ PEŞE GELEN VEDALAR

Kaynak ailesindeki trajedi, önce annelerinin aynı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetmesiyle başladı. Ardından kader, birer birer futbolcu kardeşleri de yakaladı.

İrfan Kaynak: Ailenin kalp hastalığı nedeniyle kaybettiği ilk isim oldu. 1991 yılında geçirdiği kalp krizi hayatını yarıda bıraktı.

Kayhan Kaynak: Fenerbahçe ve Adana Demirspor formalarıyla adından söz ettiren, milli takıma kadar yükselen Kayhan Kaynak, 1994 yılında henüz 34 yaşındayken bir antrenman sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Reşit Kaynak: Beşiktaş taraftarının “Süper Reşit” lakabıyla sevdiği yıldız futbolcu da aynı kaderi paylaştı. 1999 yılında 46 yaşında geçirdiği kalp kriziyle aramızdan ayrıldı.

İlhan Kaynak: Ailenin bir diğer yetenekli futbolcusu da kardeşleri gibi genç yaşta, yine kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

“KADERİMİ BEKLİYORUM” SÖZÜNÜN ARDINDAKİ GERÇEK

Ağabeylerini birer birer aynı hastalıktan kaybeden ailenin en küçüğü Orhan Kaynak, yıllarca bu genetik mirasın gölgesinde yaşadı.

Spor kamuoyunda sık sık tekrarlanan “Ben de kaderimi bekliyorum” sözünün doğrudan bir röportajda yer aldığına dair kesin bir kayıt bulunmuyor. Büyük olasılıkla bu ifade, kamuoyunun onun sessiz mücadelesine yakıştırdığı dramatik bir cümleydi.

Orhan Kaynak ailesindeki bu kalıtsal rahatsızlığın farkındaydı. 1999 yılında verdiği bir röportajda, ailedeki sağlık geçmişinin kendisi için de bir risk olduğunu açıkça dile getirmişti. Buna rağmen futboldan hiç kopmadı. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adam olarak sahalara döndü ve uzun yıllar antrenörlük yaptı.

TÜRK FUTBOLUNDA BİTEN BİR HİKAYE

Hayatı boyunca ailesini sarsan o görünmez mirasla yaşamayı öğrenen Orhan Kaynak, tutkusundan yine de vazgeçmedi. Trabzonspor tesislerinde duran kalbi, yalnızca 56 yıllık bir ömrü değil; Türk futbol tarihinin en dramatik aile hikayelerinden biri olan “Kaynak kardeşler” döneminin de son sayfasını kapattı.

Yeşil sahalarda nice gol, nice sevinç ve nice anı bırakan bu soyadı, artık Türk futbolunun hafızasında aynı anda hem bir başarı hem de bir kader hikayesi olarak yaşayacak.