Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un birçok eserini kaleme aldığı, 18 daireli Taray Apartmanı, Cihangir sakinleri için korku ve endişe kaynağı olmuş durumda...

Taşıyıcı kolonlarında derin çatlaklar bulunan apartmanın çökme riski var ve bir süre önce bina, "riskli yapı" kararı verilerek kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Ancak bina, çürük raporu bulunmasına rağmen sakinleri arasındaki ihtilaflı süreç nedeniyle yıkılamıyor.

ANLAŞAMADILAR

Orhan Pamuk, Taray Apartmanı'nın yıkılıp yeniden yaptırılmasını istiyor. Fakat bazı daire sahipleri, "Güçlendirilmesi yeterli" diyerek binanın yıkılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Pamuk bu nedenle komşularıyla 3 yıldır davalık...

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan 53 yıllık binayla ilgili yeni gelişmeyi aktardı:

"Apartmanda 6 dairesi olan Orhan Pamuk komşularıyla bir toplantı yapmış. 'Dairesini satmak isteyen olursa bir kat fazla ödeyip alırım. Benim daireleri almak isterseniz, size düşük fiyata satayım. Ama yeter ki, bina yıkılıp yapılsın' teklifinde bulunmuş."

"2 kişi dairesini Orhan Pamuk'a satmış. Böylece ünlü yazarın apartmandaki ev sayısı 8'e yükselmiş, şu an 3 kat onun. Satışla 18 dairelik apartmanın yüzde 54 hissesine sahip olmuş. Daireleri neden topladığına gelince. Komşulara 'Burayı Orhan Pamuk Müzesi yapacağım'diyor."

KOMŞULAR: APARTMANI ELE GEÇİRİYOR

"Evini satmayan, yıktırmak da istemeyen diğer 10 ev sahibi ise şöyle söylüyor: 'Bize sormadan gidip karot aldırdı', 'Apartmanı ele geçirmeye çalışıyor. Burayı müze yapacak', 'Mülk ihtirası başımıza büyük işler açtı. Onun yüzünden yapılan tahliye sonrası evlerimize hırsız girdi."

"İhtiyatı tedbir kararı nedeniyle kapısına mühür vurulan apartmanda şu an kimse yaşamıyor."

"Mahallede konuşulanlar ise şöyle: 'Orhan Pamuk'un apartmandaki 6 dairesinde 20-30 bin kitabı varmış, hepsini başka evlerine dağıtmış. Yani paraya ihtiyacı yok', 'Orhan Pamuk müteahhitlere taş çıkartacak ticari bir zekaya sahip, kentsel dönüşüm de ondan sorulur', 'Bu dava 3-4 yıl daha sürer."