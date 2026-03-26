Beyoğlu'nda 53 yıllık ve 18 daireden oluşan Taray Apartmanı hakkında 2022 yılında riskli yapı kararı verildi. Orhan Pamuk binanın yıkılmasını isterken, komşuları güçlendirme talebiyle karşı dava açarak yıkımı durdurmak için ihtiyati tedbir kararı aldırdı. İdare Mahkemesi'nde açılan iptal davaları reddedilirken, bina sakinlerinin güçlendirme talebiyle başlattığı hukuki süreç yaklaşık 4 yıl sürdü.
YIKIM KARARI KESİNLEŞTİ
Bir yıl önce tahliye edilen bina için 5 Şubat'ta hazırlanan 4'üncü bilirkişi raporunda, yapının konumu ve fiziki koşulları nedeniyle güçlendirme çalışmalarının yetersiz kalacağı ve yeniden inşa edilmesi gerektiği belirtildi. Pamuk'un avukatının itirazı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 63'üncü Hukuk Dairesi yıkımın durdurulmasına dair ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.
İstanbul 31'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada da güçlendirme talebi kesin olarak reddedildi ve apartmanın yıkım süreci kesinleşti.