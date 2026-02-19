Kentte 19 Şubat’ta güneşli hava etkili olsa da, uzmanlara göre bu durum kalıcı olmayacak. Prof. Dr. Orhan Şen, perşembe ve cuma günleri sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini, cuma günü etkili olması beklenen lodosla birlikte termometrelerin 13-14 dereceye kadar yükselebileceğini ifade etti. Bu artışın kısa süreli bir bahar havası oluşturacağı belirtildi.

CUMARTESİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

Ancak hafta sonu itibarıyla yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Şen, cumartesi günü sıcaklıkların hızla düşeceğini, gece saatlerinden itibaren kent genelinde karla karışık yağmur görülebileceğini kaydetti. Özellikle yüksek kesimlerde kar geçişlerinin yaşanabileceği ve yağışın pazar gününe kadar sürebileceği aktarıldı.

PAZAR AKŞAMINA KADAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Pazar günü hava sıcaklığının 4-5 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor. Uzmanlar, bu düşüşle birlikte soğuk havanın daha belirgin hissedileceğini belirtirken, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların yeniden 11-12 derece seviyelerine çıkmasının beklendiğini ifade ediyor. Yağışların ise pazar akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.