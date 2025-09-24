MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik eleştirilerinin ardından Ordu’da ifade vermek için gittiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen emekli Albay Orkun Özeller, SÖZCÜ’ye mektup yazdı.

Ordu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Özeller, gösterilen desteğe teşekkür etti. Özeller, mektubunda “Bulunduğum koğuşta gösterilen TV programları arasında maalesef SÖZCÜ TV yok. Belki bir mucize olur, seyredebileceğimiz kanallar arasında yer alır. Zaten çok gereksiz kanallar var. Onların yerine gelirse sizi temin ederim cezaevinde bulunan herkes çok sevinir” satırlarına yer verdi.