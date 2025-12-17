Beşiktaş formasıyla şu ana dek sadece 2 asist yapabilen Orkun Kökçü, ‘En çok gol şansı yaratan’ isimler arasında kendisine yer buldu. Milli futbolcunun yapılan hücumlardaki pas organizasyonlarıyla takımına gol fırsatı hazırladığı belirtildi.

Manchester United’ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, 6 asistiyle birlikte takım arkadaşlarına gol fırsatı hazırlama konusunda zirvede. PSG’nin yıldız ismi Vitihna ise üçüncü sırada gösterildi. Beşiktaş’ın kaptanı, bu sezon siyah-beyazlı formayla 18 kez sahaya çıktı. Hiç gol atamayan yıldız orta saha, 2 kez kırmızı kart gördü.