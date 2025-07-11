Beşiktaş, Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü transferinde ilerlemeye devam ediyor.
Orkun Kökçü ile görüşmeler yürüten ve başarılı futbolcuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a davet etmesi beklenen siyah-beyazlı kulüp görüşmeleri KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Portekiz ekibi Benfica'da forma giydi.