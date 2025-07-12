Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Orkun Kökçü’yü kadrosuna katmayı başardı. Siyah beyazlı kulüp ile her konuda anlaşma sağlayan milli futbolcuyu bugün, İstanbul'a getiriyor. Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu şekilde: "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak." Yüzlerce taraftarın Orkun Kökçü’yü havalimanında karşılaması bekleniyor.
Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.