Avusturya’daki kampa katılan Orkun Kökçü, sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Heyecanlı olduğunu dile getiren Orkun Kökçü, “Dile getirdiğim gibi başlamak için heyecanlıyım. Sonunda çocukluk hayalimdeki takımda oynuyorum. Arkadaşlarla tanıştık, çok iyi bir ortam var. En iyi şekilde gelecek maçlar için hazırlanıyoruz. O yüzden her şey iyi, güzel” diye konuştu.

'ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM’

Havalimanında karşılanması ve stadyumda düzenlenen imza töreniyle ilgili düşünceleri sorulan milli futbolcu, “Çok özel iki gündü. Kendi açımdan konuşursam, algı yaratılıyor şu an dünya starı gibi. Ben öyle hissetmedim. Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum. Bu karşılama özel oldu. Star olduğumu düşündüğümden değil. Beşiktaş’ın çocuğu olduğum için. Benim için çok güzel geçti. O an en mutlu insandım. Hayatımda en özel ve güzel günlerden birisiydi. O yüzden taraftarımıza, başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür etmek istiyorum. Şu an tek odağım en iyi şekilde hazırlanmak. Bu arma için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Herkes bundan emin olabilir. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

"10 NUMARA BENİM İÇİN ÖZEL'

10 numaralı formayı giyeceği için duyduğu heyecanı dile getiren Orkun Kökçü, “Heyecanlı, küçüklükten beri maçları izlediğimde çok büyük isimler, efsaneler taşıdı 10 numarayı. Benim için özel. Baskı illaki var o da güzel bir şey. Baskı olmazsa en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his” şeklinde konuştu.