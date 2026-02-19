Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan 30 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, son haftalarda ritmini buldu. Milli yıldız, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın Orkun Kökçü için ara transfer döneminde 2 ciddi teklif aldığı ortaya çıktı. Rus basınında çıkan haberlere göre Zenit, milli futbolcu için siyah-beyazlıların kapısını çaldı. Beşiktaş, söz konusu teklifi yetersiz bularak masaya oturmadı. Teklifin 30 milyon Euro bandında olduğu iddia edilirken siyah beyazlıların Orkun Kökçü'yü astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmediği aktarıldı.

