Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, sabah saatlerinde başladı ve hızla yayıldı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızlıca bölgeye sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve çok sayıda kara aracıyla müdahale ediliyor. Arazözler, su ikmal araçları, dozerler, iş makineleri ve TOMA'ların da yer aldığı geniş çaplı müdahale ekiplerine jandarma, emniyet, AFAD, itfaiye ve Kızılay personeli de destek veriyor. Toplam 119 personelin yangınla mücadeleye katıldığı bildirildi.

YANGININ ORTASINDA KALDILAR

Yangının ilk saatlerinde bölgede bulunan Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve beraberindeki ekip, yangının aniden yön değiştirmesi sonucu alevlerin arasında mahsur kaldı. Ekip, bir iş makinesiyle birlikte alevlerin ortasında kalırken, yardım çağrısı üzerine bölgeye hava müdahalesi yapıldı. Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ancak yangın sırasında Eti Bor Madeni'ne ait yardıma gönderilen bir iş makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

'TÜM KURUMLARIMIZ SEFERBER OLDU'

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının saat 10.30 sularında başladığını duyurdu. Yangınla mücadelede görev alan ekip ve araç sayılarını paylaşan Aksoy, “Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızdan özellikle bu sıcak günlerde orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.