Türkiye’de doğal güzellikler birer birer betona boğuluyor. İktidar, elini ormanlardan çekmiyor. İzmir’deki Yamanlar Dağı’nda 15-16 Ağustos 2024’te orman yangını çıkmıştı. Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerini etkileyen yangında 1.600 hektarlık alan kül oldu. Yanan orman alanlarının rehabilitasyonunun ardından yeniden ağaçlandırılması gerekiyordu ancak yeni bir karar alındı.

ARSA RANTI 6.2 MİLYAR

Yangından sonra 375 hektarlık alan, orman vasfı dışına çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile orman sınırından çıkartılan alan Orman Bakanlığı’ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredildi. Yanan orman alanı, imara açıldı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Bayraklı Şehir Hastanesi’nin üzerindeki konumda bulunan iki parseli satışa çıkardı. Ticaret ve konut alanı olarak yapılaşmaya açılan parseller için,

ihale düzenlendi. 26 Aralık 2025’te düzenlenen, 3 şirketin katıldığı ihaleyi, 6 milyar 161 milyon 61 bin lira teklif ile En-Ez İnşaat-SRL İnşaat Ortaklığı aldı. Konu Karşıyaka Belediye Meclisi’nde de gündeme geldi.

CHP’li üye Sedredil Coşkuner, “Cumhurbaşkanı’nın genelgesiyle yangın yerleri orman vasfından çıkarıldı. İzmir’de yanan ormanlık alan inşaat şirketlerine verildi. Yapmayın, güzünüzü seveyim. AKP özelleştirmediği hiç bir şey bırakmadı, orman alanlarını da konut rantına açtı” diye konuştu. AKP’li üye Adem Öztürk de “Coşkuner’in anlattıkları asparagastan ibaret. Orası hiçbir zaman orman olmadı” dedi. Coşkuner de “Cumhurbaşkanı’na asparagas mı diyorsunuz” yanıtı verdi.

Bodrum’da yanan araziye otel yapılmıştı

AKP döneminde ormanlık alanlar betona feda edildi. 15 Temmuz 2007’de Muğla Bodrum’daki Güvercinlik’te ormanlık arazide yangın çıkmış, 250 hektar ormanlık alan küle dönmüş, 30 hektara yakın zeytinlik ve tarım arazisi yok olmuştu. Dönemin Muğla Orman Bölge Müdürü ve eski AKP Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, “İddia ediyorum ki yanan yerler ne 2B kapsamında olacak ne de imara açılacak. Yanan yerleri temizleyeceğiz” demişti. Ancak alana iki otel yapıldı. O otellerden biri Titanic Deluxe Bodrum Hotel’di.