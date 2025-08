CHP Genel Başkan yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, ormancılık ve doğal afetler konusunda eğitimleri bulunmayan bu isimlerin Yüksek Komiserler Kurulu (YKK) üyesi olarak her ay 104 bin lira ek ücret aldığını açıkladı.

İkisi AKP eski Milletvekili olan Bakan yardımcıları, 229 bin 600 lira da maaş alıyor. Böylelikle ellerine her ay, 333 bin 600 lira geçiyor.

Yüksek Komiserler Kurulu, at yarışları ve müşterek bahisler ile Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğünü düzenliyor. Ormancılık konusunda eğitimleri bulunmayan Bakan yardımcılarından Ebubekir Gizligider, Hukuk Fakültesi mezunu ve AKP’de Milletvekilliği yaptı. Diğer Bakan yardımcısı Ahmet Bağcı da AKP eski Milletvekili ve İktisat Fakültesini bitirdi.

İSİMLERİ SİTEDE GİZLENDİ

Abdülkadir Polat ise üniversite tahsilini kamu yönetimi alanında yaptı. 4’üncü Bakan yardımcısı Ahmet Gümen de Veterinerlik Fakültesinden mezun oldu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada Yüksek Komiserler Kurulu üyelerinin isimlerinin kurulun web sitesine konulmayarak gizlendiği bilgisinin altını çizdi.

Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

“Dört bakan yardımcısına, at yarışlarından elde edilen gelirlerden her ay 104 bin lira ödeniyor. Atlar koşuyor, bakan yardımcıları Gizligider, Bağcı, Polat ve Gümen para kazanıyor. Yurdumuzun ormanları cayır cayır yanarken ormancılıkla hiçbir ilgisi olmayan eski AKP Milletvekilleri başta olmak üzere ihtisas sahibi olmayanlar bu koltuklarda oturuyor.’’

Yönetmelik, ‘tecrübeli olmalı’ diyor

Orman Bakanlığı sitesinde, Yüksek Komiser Kurulu üyelerinin taşıması gereken özellikler şöyle anlatılıyor:

Bakanlığın sürekli kuruludur. Bu Kurul, at yarışları hakkında çıkarılan At Yarışları Yönetmeliği uyarınca görev yapar. Kurul üyeleri, Bakan tarafından, tercihen at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında tecrübe sahibi kişilerden seçilir. Üniversite mezunu ve Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki şartları taşıyan kişiler arasından seçilen dokuz kişi görev alır. Bir Kurul Başkanı ve Başkan Yardımcısı bulunur.