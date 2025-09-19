Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele eden ve yangında yaşamını yitiren gönüllülerin şehit sayılacağını duyurdu. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Yumaklı, "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemede gönüllü tanımının yanı sıra, “Orman yangını gönüllüsü” ve “Diğer gönüllü” tanımı yapıldı. Böylece; orman yangını gönüllüleri dışındaki; AFAD, Kızılay vb. organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllülerin de 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle, kanunla verilen haklardan faydalanmaları sağlandı." dedi.

Yumaklı şu ifadeleri kullandı.

Bu düzenlemeyle ayrıca, bu yıl yangınlarla mücadele sırasında; orman işçilerimiz ve orman gönüllülerimizin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız, resmî olarak da “şehit” statüsüne alınmış oldu.

Geçmişten bugüne canlarını Yeşil Vatan için feda eden bütün orman şehitlerimize, bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.

Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir.