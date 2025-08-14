İstanbul başta olmak üzere Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına etkisini gösterecek.

48 saat boyunca sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya ilişkin uzmanlar uyarılarda bulundu.

Çanakkale’de devam eden orman yangınlarına ve olası yangınlara dikkat çeken uzmanlar; sigara ve yanıcı maddelerin yerlere atılmaması konusunda şiddetle uyarıyor.

Marmara'da ve Ege'de hava sıcaklıklarının az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor