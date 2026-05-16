Mersin genelinde orman yangınlarının önlenmesi, yeşil vatanın korunması ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kritik kararlar alındı. Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan meteorolojik riskler göz önünde bulundurularak kent sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara girişlerin kısıtlandığı belirtildi.
Havai fişek, kaynak makinesi ve anız yakmak yasak
Alınan ek tedbirler kapsamında sadece ormanlara girişler yasaklanmakla kalmadı, yangına davetiye çıkarabilecek birçok faaliyet de engellendi. Valilik kararına göre: Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde her ne amaçla olursa olsun ateş yakılması, havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı materyallerin kullanılması yasaklandı.
Tarım alanlarında anız yakılması, bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla bitki örtüsünün ateşe verilmesi tamamen durduruldu. Orman içi ve bitişiğindeki açık alanlarda kıvılcım çıkarabilecek kaynak makinesi, spiral ve benzeri ekipmanların kullanımı yasak kapsamına alındı.