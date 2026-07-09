Doğal alanlardan toplanan atıl tahta ve odun parçalarıyla hayata geçirilen proje, standart sabit ağaç ev mimarisinden tamamen farklı bir konseptle üretildi. Dışarıdan hiçbir endüstriyel malzeme satın alınmadan tamamlanan yapı, merkezindeki ağaç gövdesinin etrafında dönebilen mekanik altyapısıyla benzerlerinden ayrılıyor.

Doğal kaynakların geri dönüştürülmesi mantığına dayanan yapının hazırlık ve montaj aşamaları tek bir kişi tarafından yürütüldü. Projede harcanan para bütçesinin sıfır olması, inşaat süreçlerinde geleneksel yapı malzemelerine alternatif olarak nitelikli el işçiliğinin ve geri dönüşümün önemini ortaya koyuyor.

KENDİ EKSENİNDE DÖNEBİLEN AĞAÇ EV

Yapının merkezinde bulunan canlı ağaç gövdesinin etrafına kurulan özel ağırlık dengeleme mekanizması, kabinin sıkışmadan veya bitki gövdesine baskı uygulamadan dönmesini sağlıyor. Bu dengeli hareket kabiliyeti sayesinde ev, gün içinde rüzgarın ve ağırlık merkezinin yönüne göre yönünü kendiliğinden değiştirebiliyor.

Kabinin iç mekan tasarımı da dış mimarideki dairesel forma uygun olarak şekillendirildi. Ortadaki ağaç gövdesinin kavislerine göre özel olarak kesilen yuvarlak hatlı mobilyalar, köşeli tasarımların yaratacağı alan kayıplarını sıfıra indirerek kısıtlı iç mekandan maksimum verim alınmasını sağladı.

SIFIR BÜTÇELİ YAPIDA DOĞAL YALITIM NASIL SAĞLANDI?

Yapının dış cephe kaplamasında, ormandan toplanan kısa ve düzensiz atık tahta parçaları kullanıldı. Bu tahtaların geleneksel ahşap kiremit mantığıyla üst üste bindirilerek pul şeklinde dizilmesi, hem özgün bir dış doku oluşturdu hem de kabini yağmur ve rüzgara karşı tamamen korunaklı hale getirdi.

Uzmanlar, yaşayan bir gövde üzerinde inşaat yaparken ağırlığın eşit dağıtılmasının ve ağacın büyümesini engelleyecek sıkıştırmalardan kaçınılmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor. Doğal temele saygı gösterilmesi, bitkinin biyolojik sağlığını bozmadan yapının uzun ömürlü olmasını sağlayan temel unsur olarak öne çıkıyor.