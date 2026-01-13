İzmir’in Bornova ilçesinde kayıp olarak aranan Mihriban Yılmaz’ın (26) cesedi, yürütülen soruşturma kapsamında ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden Fatih İnan (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ailesiyle birlikte Ümit Mahallesi’nde yaşayan Mihriban Yılmaz, 29 Aralık’ta akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Bornova Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

GENÇ KADINI BOĞARAK ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞ

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve saha çalışmaları sonucunda Yılmaz’ın kaybolduğu gün 7309 Sokak’taki boş arsaya gittiğini ve burada kendisini bekleyen bir otomobile bindiğini tespit etti. Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu, şüphelinin Yılmaz’ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Fatih İnan, ilk aşamada Yılmaz’ı tanımadığını söyledi. Daha sonra ifadesini değiştiren İnan, Yılmaz ile sosyal medya üzerinden görüştüklerini, buluştuktan sonra Yılmaz’ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin gösterdiği noktada yapılan aramada Mihriban Yılmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Yılmaz’ın kaybolmadan önceki son görüntülerine ulaşıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, Yılmaz’ın sokakta telefonla konuşarak yürüdüğü anların yer aldığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih İnan tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.