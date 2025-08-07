Geçtiğimiz yılın son günlerinde Hindistan'da meydana gelen olay dünya gündeminde geniş yankı uyandırmış, Hintli yetkililer Bhopal kenti yakınlarındaki bir ormanda 52 kilogram altın ve 98 milyon 600 bin rupi (yaklaşık 45 milyon TL) nakit para bulunduğunu duyurmuştu.



Söz konusu olayı 8 aydır soruşturan Hindistan yetkili makamları, olaya ilişkin ilk iddianameyi tamamladı.



ORMANDA BIRAKILAN PARA MAFYANIN ÇIKTI



Söz konusu şüpheli olayın ardından yapılan denetimlerde, ormanın ortasında bir SUV aracın içerisinde bırakılan ve toplam değeri 270 milyon TL'yi aşan altın ve nakit paranın kamuoyunda 'Tamil mafyası' olarak bilinen suç örgütüne ait olduğu ortaya çıktı.





Hindistan polisi tarafından suçluların bulunduğu bölgeye bir operasyon hazırlığı yapıldığı aktarılırken, çete üyelerinin polisten kaçtığı sırada altın ve paraları aracın içerisinde bıraktığı ve geri kalan yolu yaya şekilde devam ettiği öğrenildi.



Olayın ardından söz konusu paranın Hindistan hazinesine devredildiği aktarılırken, devam eden denetimlerde söz konusu paraları kaçırma girişiminde bulunan 7 kişinin yakalandığı ve tutuklandığı duyuruldu.