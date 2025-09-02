Satış ilanına göre bu beton blok aslında Royal Observer Corps (ROC) tarafından inşa edilen 1.536 gözlem sığınağından biri. Sığınaklar, nükleer saldırı ihtimaline karşı Soğuk Savaş yıllarında inşa edilmişti.

Hallen tepelerinde, Severn Nehri'ne yakın bir noktada bulunan bu yeraltı odası, ilan sitesinde "son derece nadir" ve "özel tasarımlı bir yeraltı alanı" olarak tanımlanıyor. Kullanım amacı ise alıcıya bırakılmış: Şarap mahzeni, güvenlikli oda ya da depo olarak kullanılabilecek durumda olduğu belirtiliyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ

Mülk, internette ev arayan kullanıcıların dikkatini çekti. Birçok kişi, yapının durumunun şaşırtıcı derecede iyi olduğunu söyledi:

"20 yıl önce çoğu böyleydi, şimdi ya yanmış ya da su dolmuş halde" diyen bir kullanıcı, yapıyı övdü.

Bir başkası, "Eğer yakınlarda yaşasaydım bu sığınağı mutlaka alırdım" derken; bir diğeri esprili bir şekilde "Suni çimle uğraşmaktansa bir sığınakta yaşarım" yorumunu yaptı.

Bazıları ise yeraltı yaşamının cazibesine kapılsa da "üstünde mutlaka bir ev olması gerektiğini" vurguladı.