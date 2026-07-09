Yıllar içinde kırsal nüfusun azalması ve geleneksel hayvancılığın gerilemesiyle birlikte ormanlarda kuru bitki örtüsü birikmeye başladı. Bu durum özellikle sıcak yaz aylarında büyük yangınlar için uygun ortam oluşturuyor. Günümüzde bölgede serbest dolaşan Przewalski atlarının sayısı 100'ü geçerken, uzmanlar bu hayvanların kuru ot ve çalıları tüketerek arazide doğal bir yangın bariyeri oluşturduğunu belirtiyor.

DOĞAL BİÇME MAKİNESİ GİBİ ÇALIŞIYORLAR

Projede kullanılan Przewalski atları ile yarı yabani atlar, geniş alanlarda serbestçe dolaşarak kuru otlar, dikenli çalılar ve yangını besleyen bitkileri tüketiyor. Böylece yangınların yayılmasını kolaylaştıran yoğun bitki örtüsü doğal yollarla kontrol altında tutuluyor. Araştırmacılar bunun aynı zamanda bitki çeşitliliğini artırdığını ve birçok yaban hayvanı için daha uygun yaşam alanları oluşturduğunu belirtiyor.

HEM YANGIN RİSKİ AZALIYOR HEM DOĞA CANLANIYOR

Rewilding Spain tarafından yürütülen proje yalnızca yangın riskini azaltmayı hedeflemiyor. Atların otlamasıyla birlikte daha açık ve mozaik yapılı bir peyzaj oluşuyor. Bu durum böceklerden kuşlara kadar birçok canlı türünün geri dönmesini kolaylaştırırken, ormanların iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hâle gelmesine de katkı sağlıyor.

Benzer uygulamalar İspanya'nın Galiçya bölgesinde de dikkat çekiyor. Burada serbest dolaşan yabani atların yıllardır orman altındaki yanıcı bitkileri tüketmesi sayesinde bazı bölgelerde yangın sayısının belirgin şekilde azaldığı belirtiliyor. Araştırmacılar, büyük otçulların doğal otlama davranışının gelecekte orman yangınlarıyla mücadelede önemli araçlardan biri olabileceğini düşünüyor.