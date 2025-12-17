Engellilerin maaşlarını ve ihtiyaç sahiplerine aktarılması gereken maaşları ceplerine indiren hırsız bürokrat ve çetesi, Jandarma’ya yakalandı. Muğla Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Ç.’nin engelli ve ihtiyaç sahiplerine gönderilen paraları zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

ŞEYTAN ÜÇGENİ

Evrim Ç., muhasebeci Sabahat M. ve büro görevlisi Aliye K., isimli 3 kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engellilere ve ihtiyaç sahiplerine ödenmek üzere vakfa her ay 500 bin lira gönderildi. 2011’den bu yana kurumda müdür olarak görev yapan Evrim Ç., görev yaptığı 13 yıl boyunca engellilere tek kuruş ödemedi. Şüphe üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve müdür ve kurum teknik ve fiziki takibe alındı. Vakıf müdürü Evrim Ç., muhasebeci Sabahat M. ve büro görevlisi Aliye K.’nın telefon konuşmaları dinlendi.

Vicdansızlık jandarma kamerasında.

1 YILDA 4.5 MİLYON

Evrim Ç.’nin Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Derya Yanık’tan başarı ödülü aldığı ortaya çıktı. Aylık geliri 70 bin lira olan Evrim Ç.’nin hesabına sadece 2024 yılında 22 farklı işlemde 4 milyon 590 bin lira ve 43 bin dolar girdiği belirlendi. Vurgunun boyutu tahkikatla ortaya çıkacak.

Soygunun telefon kayıtları

Müdür Evrim Ç: Ne yaptınız Sabahat?

Muhasebeci Sabahat M.: İyiyiz müdürüm, şimdi hesaplıyorduk yani herkes ne kadar alacak diye.

-Müdür Evrim Ç.: Sen ya kendi IBAN'ını ya da benimkini yaz, kırışacağız.

Muhabeseci Sabahat M.: Hay Allah razı olsun müdürüm, çok teşekkür ederim.

Müdür Evrim Ç: 8 milyon olacakmış benim param. Eğer öyle olursa sana destek çıkarım.

Büro Görevlisi Aliye K.: Bana destek mestek çıkma... Olsun paran da çıkma.

Müdür Evrim Ç.: Vallahi sana destek olacağım. 8 milyon olsun sen o zaman daha pahalı ev al.