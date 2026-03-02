Washington ve Tahran hattında namluların ucunda sadece liderler değil, küresel enerji düzeni de var. ABD’nin yeni uçak gemisi gruplarını bölgeye sevk ettiği saatlerde Pentagon, "Bu bir gecelik bir operasyon değil" uyarısıyla savaşın yayılma sinyalini verdi. Hürmüz Boğazı'ndaki trafik durma noktasına gelirken, petrol fiyatları pazar gecesi 82 doları test ederek son 14 ayın zirvesini gördü. Ekonomistler uyarıyor: Eğer bu kriz çözülmezse, petrol 100 doları aşarak küresel bir enerji kıyametine yol açabilir.

"HIZLI ZAFER DEĞİL, TAM YIKIM"

Fox News ve BBC kaynaklı bilgilere göre, Pentagon yetkilileri operasyonun kapsamını genişletti. Savunma Bakanlığı, İran'ın yeraltı tesislerini ve füze rampalarını tamamen imha etmenin "biraz zaman alacağı" uyarısında bulundu.

Devasa yığınak: ABD, bölgeye ek Patriot bataryaları ve uçak gemisi taarruz grupları sevk ediyor.

İngiltere'den tam destek: Başbakan Keir Starmer, İngiliz üslerinin (Kıbrıs'taki Ağrotur dahil) İran'daki füze mevzilerini vurmak için ABD kullanımına açıldığını doğruladı.

PİYASALARDA "HÜRMÜZ ŞOKU"

Hürmüz Boğazı'ndan gelen "geçişlere izin verilmiyor" telsiz mesajları, piyasaları yangın yerine çevirdi.

Cuma günü 73 dolardan kapanan Brent petrol, pazar gecesi saniyeler içinde 82 dolara fırladı. Piyasa uzmanları, boğazdaki fiili tıkanıklığın sürmesi durumunda 1973 Petrol Krizi'ndekine benzer bir dikey yükselişle fiyatların 120-150 dolar bandına çıkabileceğini öngörüyor.

Öte yandan Türkiye'ye yansıması ise akaryakıtta ilk zam haberi LPG'den geldi (65 kuruş). Ancak petrol fiyatlarındaki bu volatilite sürerse, benzin ve motorinde %25'i bulabilecek devasa bir zam dalgasının lojistik ve gıda maliyetlerini vurmasından endişe ediliyor.