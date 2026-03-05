Altın, Orta Doğu’daki çatışmanın genişlemesiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesi ve doların zayıflamasıyla yükseldi.

Ons altın yeni günde kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Ons altın bugün sabah seansında saat 07.56'da 5 bin 172 dolarda bulunuyor.

Gram altın ise, dolar/TL kurundaki sınırlı yükseliş ve ons altındaki toparlanmaların etkisiyle, yönünü yukarı çevirdi. Gram altın bugün sabah seansında saat 07.56'da 7 bin 311 lirada hareketleniyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 551 lirada bulunuyor.

ABD doları, hafta başında gördüğü üç ayı aşkın zirveden geri çekildi ve bu durum dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi. Dolar endeksi bugün sabah seansında saat 07.56'da 99.45 puanda bulunuyor.

Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “Altın son birkaç günde alevlenen jeopolitik risklerden fayda sağlıyor. Fiyatlardaki yükseliş, bir yandan finansal koşulların normalleşmesi, diğer yandan da zirvelerden geri çekilen ABD dolarının etkisiyle gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

ABD’ye ait bir denizaltının Sri Lanka açıklarında bir İran savaş gemisini batırması ve en az 80 kişinin ölmesi, ayrıca NATO hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye doğru fırlatılan bir İran balistik füzesini imha etmesinin ardından ABD-İran savaşı çarşamba günü ciddi biçimde geniş alana yayıldı.

Rodda, “Bu krizin uzun vadede altın fiyatlarını desteklediğini düşünüyorum. Ancak savaşla ilgili belirsizlik, gerilimin zirve noktasına ulaştığına dair işaretler görülene kadar yüksek volatilitenin devam edeceği anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

