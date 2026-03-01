İsrail'e saldırıları Demir Kubbe'ye takılan İran füzeleri dünden beri Körfez ülkelerinde terör estiriyor. İran füzeleri bugün Dubai havalimanını ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı vurdu

Dubai'den gelen görüntüler havalimanından dumanlar yükseldiğini gösterdi. İran saldırıları Dubai'deki bir binada yangına sebep oldu.

Suudi Arabistan ve BAE'deki hava savunma sistemleri İHA'ları ve füzeleri karşıladı, ancak tüm İran füzelerini engellemek için yeterli olmadı.

Aynı anda Hürmüz Boğaz'ında petrol tankeri hedef alındı. Ümman'ın karşısındaki Palau bayraklı Skylight tankeri füzeyle vuruldu. 4 kişi yaralandı, 20 mürettebat tahliye edildi.

İddiaya göre Ümman'daki Duqm limanındaki bazı hedefleri vuruldu. İran kamikaze İHA'ları depoları hedef aldı. Ümman, ABD ve İran arasında arabulucuk yapıyordu.

Birleşik Arap Emirlikleri, saldırılardan sonra İran'ı uyardı. Resmi açıklamada "BAE İranb saldırıları sürerken vurulmayı beklemeyeceğini ve karşılık vereceğini" aktardı.

Doha'dan da saldırı haberleri geldi. İran, Katar'ın başkentini de hedef aldı. Bölgeden görüntüler paylaşıldı.