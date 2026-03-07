Küresel enerji piyasaları, Orta Doğu’dan gelen jeopolitik gelişmelerle adeta çalkalanıyor. ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı hava ve siber saldırılar, yatırımcıları tedirgin ederek petrol arzına dair kaygıları artırdı.

Teknik grafikler, piyasadaki panik havasını açıkça gözler önüne seriyor. Mart başından bu yana yükseliş trendinde olan WTI (ABD Ham Petrolü), son günlerde hızlı bir sıçrama yaparak 91,26 dolar seviyesini gördü.

Brent petrol fiyatları da benzer bir tablo sergiliyor. Küresel gösterge olan Brent, 93,33 dolara kadar tırmandı. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki olası riskler, Brent üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

Analistler, bölgedeki gerilimin devam etmesi ve çatışmaların Körfez’e yayılması halinde petrol fiyatlarının varil başına 100 doları test edebileceği uyarısında bulunuyor.

KATAR'DAN 150 DOLAR UYARISI GELMİŞTİ

Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, İran ile yaşanan çatışmanın tetikleyeceği bir enerji krizinin dünya ekonomilerini yerle bir edebileceği konusunda sert bir uyarıda bulundu. Savaşın devam etmesi halinde petrol fiyatlarının 150 dolara kadar çıkabileceği uyarısında da bulundu.