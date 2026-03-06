İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının ardından Orta Doğu’da birçok ülke hava sahasını kapatma kararı aldı. Bu gelişme bölgedeki hava trafiğini ciddi şekilde etkiledi. Havacılık veri ve analiz şirketi Cirium’un verilerine göre Cumartesi ile Perşembe günleri arasında Orta Doğu’ya iniş ve kalkış yapması planlanan yaklaşık 44 bin uçuşun yaklaşık 25 bini iptal edildi.

DUBAİ'DE SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Uçuş iptallerinden en fazla etkilenen noktalardan biri bölgenin en önemli havacılık merkezlerinden biri olan Dubai Havalimanı oldu. Kapatılan hava sahalarının bir kısmı ise kademeli olarak yeniden açılmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri Perşembe günü yaptıkları açıklamada, Dubai’ye iniş ve kalkış yapan uçuşların sınırlı sayıda yeniden başlatıldığını duyurdu.

İSRAİL'DE KADEMELİ OLARAK AÇIKLANACAK

İsrail’de de hava trafiğinin yeniden başlatılması için hazırlıklar sürüyor. Ben-Gurion Havalimanı'nın aşamalı şekilde yeniden faaliyete geçeceği bildirildi.

Tel Aviv merkezli havayolu şirketi El Al, yurt dışında bulunan vatandaşların ülkeye dönebilmesi için kurtarma uçuşları planlamaya başladığını açıkladı. Perşembe itibarıyla İsrail’den yurt dışına yapılan uçuşların hâlâ askıya alınmış olduğu belirtildi.

SEYAHAT MALİYETLERİ İÇİN KORKUTAN TAHMİN

Havacılık sektörü temsilcileri, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin sürmesi halinde uçuş ağlarında aksaklıkların devam edebileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu durumun havayolu şirketlerinin operasyon maliyetlerini artırması ve bilet fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

HAVAYOLU HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Bölgede yükselen gerilim yalnızca uçuş trafiğini değil, havacılık sektöründeki şirketlerin piyasa değerlerini de etkiledi. Savaşın başlamasından bu yana küresel havayolu hisselerinde ciddi düşüşler görüldü.

Avrupa’da Wizz Air hisseleri yaklaşık yüzde 26,8 gerilerken, International Airlines Group hisselerinde düşüş yüzde 18,6’ya ulaştı. Air France-KLM hisseleri yaklaşık yüzde 22,6 değer kaybederken, Ryanair hisselerinde ise gerileme yüzde 7’yi aştı.

ABD’de de benzer bir tablo ortaya çıktı. Delta Air Lines hisseleri savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 13 düşerken, United Airlines hisseleri yaklaşık yüzde 8 geriledi. American Airlines hisselerinde düşüş yüzde 6 civarında gerçekleşirken, Southwest Airlines hisseleri ise yüzde 3 değer kaybetti.