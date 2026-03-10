Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu'da ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ekonomik etkilerine karşı iki ay süreli tasarruf tedbirleri açıkladı.

Dawn gazetesinin haberine göre Şerif, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ekonomik etkileri nedeniyle ülke genelinde alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin hükümet yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası tasarruf tedbirlerine ilişkin ulusa sesleniş konuşması yapan Şerif, gelecek iki ay boyunca resmi araçların yakıt ödeneğinin yüzde 50 azaltılacağını belirterek, bu sürede hükümet birimlerine ait araçların yüzde 60'ının kullanımının da durdurulacağını söyledi.

KABİNE ÜYELERİ MAAŞ ALMAYACAK

Şerif, kabinenin iki ay boyunca maaşlarından feragat edeceğini ve milletvekili maaşlarının yüzde 25 kesintiye uğrayacağını aktardı.

YÜKSEKÖĞRETİMDE ÇEVRİM İÇİ UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Şerif, temel hizmetler dışında memurların yüzde 50 evden çalışacağını ve devlet dairelerinin haftada dört gün açık olacağını belirterek, tüm yükseköğretim kurumlarının çevrim içi derslere başlayacağını söyledi.

Şerif, bu talimatların tüm eyalet hükümetlerine gönderildiğini dile getirdi.