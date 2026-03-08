Döviz piyasalarının savaşa şu an için ılımlı tepki verdiğini söyleyen banka, fiyat hareketlerinin beklentilerle uyumlu olduğunu ve ABD dolarının güçlendiğini belirtti.

PETROL ÜRETENLERİN PARA BİRİMİ GÜÇLENİYOR, ENERJİYİ İTHAL EDENLERİN PARA BİRİMİ ZAYIFLIYOR

BofA, geçmişte yaşanan jeopolitik olaylarda bazı para birimlerinin bu tür şoklar sırasında daha tutarlı bir model izlediğine vurgu yaparken, özellikle petrol üreten ekonomilerin para birimlerinin daha iyi performans gösterdiğini, enerjiyi ithal eden ülkelerin ise para birimlerinin zayıfladığını ortaya koydu.

Bankanın verilerine göre geçmişteki arz şoklarında da Kanada doları ve ABD doları tipik olarak iyi performans gösterirken Yeni Zelanda doları, Avustralya doları, İsveç kronu ve Japon yeni ise düşük performans gösterdi. Analistler, Japonya'nın ithal enerjiye bağımlı olduğunu belirtirken, petrol şokları sırasında da Japon yeni'nin zayıfladığına vurgu yapıldı.

Diğer yandan Orta Doğu'daki gerilimlerin ardından döviz piyasalarında oynaklık hızlandı. Fakat BofA'ya göre, bu ortamda bazı riskten korunma stratejileri hala cazip fiyatlanıyor. Banka özellikle CADJPY volatilitesi ve NZDUSD volatilitesini öne çıkarırken, kısa NZDUSD pozisyonlarının ise çatışma uzarsa koruma görevi görebileceğine işaret etti.

