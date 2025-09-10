Jeopolitik gelişmeler ve makro ekonomik verilerin etkisiyle, piyasalarda sert hareketlenmeler yaşanıyor. Dün Orta Doğu'da yaşanan gerilim piyasaları tepe taklak etti. Altın fiyatları gerilimin etkisiyle yeni zirvesini girdi.

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları dün 3 bin 674 dolara yükselerek rekor kırmıştı. Akşam seansına doğru bir miktar gerileyen altın fiyatları, 3 bin 620 doları düştü. Ancak yeni günde yeniden toparlanarak 08.22'de 3 bin 642 dolara yükseldi.

Altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde dün akşam seansında satış hacminin hız kazandığı görülürken, fakat hacmin sabah seansında yeniden alım tarafına geçtiğini ve tarafın güçlendiği görülüyor. İchimiko Bulutu'nun verdiği sinyallerde yükseliş trendinin 1 haftalık süreçte devam edebileceğini gösteriyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurunda yukarı yönlü seyir ve ons altındaki rekorların etkisiyle gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın dün resmi rakamlarda 4 bin 877 liraya kadar yükselerek rekor kırdıktan sonra 4 bin 797 liraya kadar gerileme gösterdi. Bugün sabah seansında 08.28'te 4 bin 833 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Resmi altın fiyatları ile Kapalıçarşı altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda 4 bin 833 lira olan gram altın, Kapalıçarşı'da 4 bin 933 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları:

Çeyrek altın: 8 bin 56 lira

Yarın altın: 16 bin 111 lira

Tam altın: 32 bin 76 lira

** BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.