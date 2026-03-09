Bank of America (BofA) , döviz piyasalarının savaşa şu ana kadar görece sınırlı tepki verdiğini ancak fiyat hareketlerinin beklentilerle uyumlu ilerlediğini belirtti. Analistlere göre jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların güvenli liman olarak görülen para birimlerine yönelmesi doların güçlenmesine katkı sağlıyor.

GEÇNİŞ KRİZLERLE BENZER TABLO

BofA’ya göre geçmiş jeopolitik krizlerde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Petrol üreten ülkelerin para birimleri arz şokları sırasında genellikle değer kazanırken enerji ithalatına bağımlı ekonomilerin para birimleri zayıflama eğilimi gösteriyor.

HANGİ PARA BİRİMLERİ DEĞER KAZANDI?

Bankanın verileri, önceki arz şoklarında Kanada doları ve ABD dolarının çoğunlukla güçlü performans sergilediğini ortaya koydu. Buna karşılık Yeni Zelanda doları, Avustralya doları, İsveç kronu ve Japon yeni daha zayıf bir görünüm sergiledi.

Analistler ayrıca enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Japonya’da petrol fiyatlarındaki yükselişin yen üzerinde baskı yarattığını vurguladı.

PİYASALARDA OYNAKLIK ARTTI

Orta Doğu’daki gerilimin ardından döviz piyasalarında oynaklık da artmış durumda. BofA analistleri, bu ortamda bazı riskten korunma stratejilerinin yatırımcılar için hala cazip olduğunu belirtiyor.

Banka özellikle CAD/JPY ve NZD/USD paritelerindeki volatiliteye dikkat çekti. Analistlere göre çatışmanın uzaması halinde NZD/USD’de açılacak kısa pozisyonlar yatırımcılar için olası risklere karşı koruma sağlayabilir.