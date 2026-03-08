Bölgesel gerilimlerin ve sıcak çatışmaların gölgesinde hazırlanan 2026 askeri güç raporu, savunma dünyasında dengelerin değiştiğini kanıtladı. 60’tan fazla kriterin baz alındığı endekse göre Türk Silahlı Kuvvetleri, 0.1975 puan ile Orta Doğu’nun bir numaralı askeri gücü oldu. Yerli savunma sanayindeki İHA/SİHA atılımları ve operasyonel tecrübe, Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel ölçekte (Dünya 9.su) yükselişini sürdürmesini sağladı.

İSRAİL VE İRAN LİSTENİN GERİSİNDE KALDI

Bölgedeki en büyük rakiplerden İsrail, teknolojik üstünlüğüne rağmen genel askeri kapasite ve personel sayısı gibi faktörlerle listenin ikinci sırasında (0.2707) yer aldı. Uzun süredir askeri harcamalarıyla dikkat çeken İran ise üçüncü (0.3199) sıraya yerleşti. Sıralamada Türkiye’nin ulaştığı "rekortmen" puan, bölgedeki diğer aktörlerle arasındaki güç farkının açıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte 2026 Orta Doğu Askeri Güç Sıralaması:

14. 🇾🇪 Yemen ➜ 2.1617

13. 🇸🇾 Suriye ➜ 1.8861

12. 🇴🇲 Umman ➜ 1.8823

11. 🇰🇼 Kuveyt ➜ 1.7161

10. 🇧🇭 Bahreyn ➜ 1.6731

9. 🇯🇴 Ürdün ➜ 1.5581

8. 🇶🇦 Katar ➜ 1.4096

7. 🇦🇪 Birleşik Arap Emirlikleri ➜ 1.0188

6. 🇮🇶 Irak ➜ 0.8115

5. 🇸🇦 Suudi Arabistan ➜ 0.4473

4. 🇪🇬 Mısır ➜ 0.3651

3. 🇮🇷 İran ➜ 0.3199

2. 🇮🇱 İsrail ➜ 0.2707

1. 🇹🇷 Türkiye ➜ 0.1975

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ ATILIM MEYVELERİNİ VERDİ

Türkiye’nin listenin zirvesine yerleşmesindeki ana etken; Altay tankı, Kaan savaş uçağı ve MİLGEM gibi projelerle dışa bağımlılığı azaltan yerli üretim hamlesi olarak gösteriliyor. Raporda, Türkiye'nin hem NATO'nun en büyük ikinci ordusu olması hem de Suriye ve Libya gibi bölgelerdeki aktif operasyonel gücü, askeri puanını yükselten temel unsurlar arasında vurgulandı.