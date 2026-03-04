Ordudan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde yüzlerce savaş uçağı ve diğer hava araçlarının İran ve Lübnan'da yüzlerce noktayı eş zamanlı olarak vurduğu ileri sürüldü. İran'da onlarca fırlatma rampasının hedef alındığı ve 1600'den fazla sorti ile yaklaşık 300 rampanın imha edildiği savunulan açıklamada, saldırıların başladığı 28 Şubat sabahından beri 4 bin mühimmat kullanıldığı öne sürüldü.