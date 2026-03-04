İsrail’in ABD ile birlikte İran’a yönelik başlattığı saldırılar 5'inci günde de devam ederken Tahran yönetimi ise misilleme saldırılarını sürdürüyor.
İran Kızılayı'nın son açıklamasına göre ülkede 153 yerleşim biriminde 500'ün üzerinde nokta hedef alındı; buralarda can kaybı 4 Mart Çarşamba itibarıyla 787'ye çıktı.
ABD basınının aktardığı bilgilere göre ise; yedi ülkede en az 866 kişi yaşamını yitirdi.
Savaşın 5'inci gününde yeni saldırılar başladı; Tel Aviv'de sirenler çalıyor, Tahran'da patlama sesleri geliyor.
İşte İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik ortak saldırısının 5'inci gününde anbean yaşananlar...