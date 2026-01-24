Avrupa merkezli bir dizi havayolu şirketi, artan gerilimler ve bölgedeki hava sahası riskleri nedeniyle Orta Doğu'ya yapılması planlanan bazı uçak seferlerini iptal etti.

Lufthansa, British Airways, Air France ve KLM; İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a seferlerini iptal etti veya geçici olarak askıya aldı.

Yapılan açıklamaya göre Fransa'ya ait Air France hava yolu şirketi Dubai ve Tel Aviv'e, İngiltere'ye ait Britihs Airways hava yolu şirketi Dubai'ye gerçekleşecek akşam uçuşu seferini, Hollanda'ya ait KLM hava yolu şirketi ise İsrail, Suudia Arabistan ve Birleşik Krallığa yapılması planlanan bazı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.