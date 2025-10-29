Yanlış ekonomi politikalarının etkisiyle yükselen konut fiyatları ve kredi faizleri ile düşen alım gücünün ardından orta gelirliler için ev almak hayal oldu. Son olarak Emlak Konut GYO’nun aylık 150 bin lira taksit ödeyebilenlerin 6 milyonluk 1+1 konuta ulaşabilmesi de orta gelirli için ev almanın ne kadar zorlaştığını yine gözler önüne sermişti. Sektör kaynakları, ‘orta sınıfın ev alabilmesi için toprak arzı, arsa maliyetinin düşmesi, uygun kredi koşulu şart’ diyor. Sektörde faaliyet gösteren Yiğit Group’un Yönetim Kurulu Üyesi Berat Yiğit, “Yüklenici tarafında uygun kredilerle sermaye oluşturulması gerekli. Satış tarafında uygun kredi ile satışları sağlayabilmek şart. İstanbul’un çeperinde 3-3.5 milyon TL fiyatları olan daireler iyi satıyor. Orta kesime değil de, lükse ve alt kesime yönelik satış sürüyor. Sıkıntı orta kesimde. Maaşlarda iyileştirme şart. Krediler de düşerse o sorun ortadan kalkar” ifadelerin kullandı.

MEVDUATTAN KONUTA

Konut projeleri dar gelirliye yönelik olsa da, söz konusu kesim TOKİ’nin sosyal konut projelerine ulaşamazken, üst gelir gruplarının ise faizden kazandıkları birikimlerle ev sahibi olduğu belirtiliyor. Lüks konut projelerinde çoğu konut alıcısının mevduat faizinden elde ettiği kârla konut aldığı ifade ediliyor. Kentsel dönüşümde güçsüz sermayeyle ve kaçağa yönelik imalatları olan ‘mahalle müteahhitleri’ ile mülk sahiplerinin sorun yaşadığını anlatan gayrimenkul firmaları, konut fiyatlarında düşüş beklentisinin ise karşılık bulamayacağını ifade etti. Maliyetlere dikkat çeken, müteahhitler, kentsel dönüşüm projelerinde müşterilerin evlerinin küçülmesini istemediği için maliyete oranla satış fiyatı belirlendiğini vurguluyor.

‘Kiralar astronomik düzeye taşındı’

İktisatçı Mahfi Eğilmez, bloğunda konut fiyatlarındaki yükselişi ele aldı. Eğilmez, “2021’in son çeyreğinde başlayan yanlış ekonomi politikası uygulaması, dengeleri bozmuş, enflasyonu içinden çıkılması son derecede zor bir yere getirmekle kalmamış, gayrimenkul fiyatlarını ve kiraları astronomik düzeylere taşıdı. İki yılda yaratılan bu facia iki yıldan fazla zamandan beri düzeltilemiyor. Ekonomi, kahvehanelerde konuşulan konuların deneneceği bir deneme tahtası değil” cümlelerine yer verdi.