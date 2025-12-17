Devre arası transfer dönemi için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta saha takviyesi için çalışmalarına yoğunlaştı. Sarı-lacivertlilerin bu bölge için iki güçlü aday üzerinde durduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin orta saha transferinde anlaşmaya en yakın olduğu isim, PSV forması giyen Hollanda Milli Takımı oyuncusu Joey Veerman.

Sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli futbolcu için temaslarını ileri seviyeye taşıdığı ve transferi kısa sürede netleştirmeyi hedeflediği öne sürüldü.

TAYLOR SÜRPRİZİ

Öte yandan; sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir diğer isim ise Ajax’ın genç orta sahası Kenneth Taylor. Fenerbahçe’nin, 22 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını Ajax’a sorduğu ve mali koşullar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.