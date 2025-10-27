Orta sınıf kavramı, ortaya çıktığı yıllardan beri belki de ilk kez bu kadar derin bir tartışmanın odağında. Sadece ekonomik değil sosyokültürel ve siyasal düzenin de omurgasını oluşturan orta sınıf şimdilerde geleceğe kaygıyla bakıyor.

Cumhuriyet tarihi boyunca yükselme umudunun, demokrasinin ve toplumsal barışın garantörü olarak görülen ve 1960’lardan itibaren yaygınlaştırılan yükseköğretimle büyüyen bu sınıf, zamanla nitelik kaybı, liyakatsizlik, borç ekonomisi ve neoliberal politikaların gölgesinde eridi. Bu durum yalnızca ekonomik bir sorun değil; aynı zamanda demokrasiyi, siyasal katılımı ve toplumsal barışı da tehdit ediyor. Orta sınıfı kırılgan, öfkeli ve güvencesiz bir gelecek bekliyor.

Deneyimli Gazeteci İpek Özbey’in Siyaset Bilimci Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz ile yaptığı söyleşinin de yer aldığı Orta Sınıfın Düşüşü’nde alanına yönelik sorulan soruları Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hakan Yılmaz, Sosyolog Prof. Dr. Ayşe Öncü, Ekonomist-CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, İst. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Erdoğan, Öğretim Üyesi (E) Prof. Dr. Sema Erder, Siyaset Bilimci Alphan Telek, Müzik Yazarı Özge Ç. Denizci ve Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy yanıtlıyor.

ORTA SINIFIN FELAKETİ DEMOKRASİNİN FELAKETİ

Eğitim, liyakat ve kamusal standartlar nasıl buharlaştı; neoliberal politikalar, borç ekonomisi ve “itaat sözleşmesi” toplumu nasıl yeniden şekillendiriyor; Türkiye’de orta sınıfın siyasete ve sandığa bakışı nasıl değişiyor; orta sınıfın felaketi demokrasinin de felaketi olur mu gibi soruların aydınlatıldığı kitapta, Türkiye’nin mevcut fotoğrafı çekilirken geleceğe dair uyarılar da yapılıyor.

Orta Sınıfın Düşüşü karanlık bir tablonun içinden çıksa da umut ışığı yakmayı ihmal etmiyor.